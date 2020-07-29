У Білорусі для Лукашенка влаштували показовий "розгін" мітингу

У Білорусі для президента Олександра Лукашенка влаштували показовий «розгін» протестувальників.

Про це повідомляє Наша Нiва.

«Олександр Лукашенко відвідав 28 липня військову частину 3214 внутрішніх військ МВС, що базується в Уруччі неподалік Мінська. Там йому продемонстрували спеціальне тренування з розгону акції протесту», - йдеться у повідомленні.

Бійці ОМОНу протистояли уявним «учасникам акцій протесту», роль яких виконали співробітники міліції.

Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може залучити збройні сили для наведення ладу в країні, якщо під час виборів буде «Майдан» (вуличні протести, заворушення).

Як відомо, президентські вибори у Білорусі відбудуться 9 серпня.