Вибори у Білорусі: суперниця Лукашенка зібрала тисячні мітинги

У різних містах Білорусі пройшли велелюдні мітинги на підтримку кандидата у президенти країни Світлани Тихановської, яка вважається одним з основних суперників Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє TUT.BY.

«Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська продовжує тур містами країни. 26 липня вона з Веронікою Цепкало і Марією Колесниковою провела агітаційні пікети у Жлобині й Річиці. На них збиралися тисячі людей», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ввечері Тихановська виступала в Гомелі - рідному місті її чоловіка, блогера Сергія Тихановського, який зараз утримується у СІЗО у Мінську.

На пікет зібралося близько 8-10 тисяч осіб, повідомив кореспондент TUT.BY. Учасники не помістилися на виділеному владою майданчику - вони розтягнулися вздовж сусідніх вулиць.

Прихильники Тихановської прийшли з прапорами - як державними червоно-зеленими, так і біло-червоно-білими, а також із плакатами «Верым, можам, пераможам!».

Як повідомлялося, 23 липня суд у Білорусі заарештував на 15 діб відомого блогера Сергія Тихановського, дружина якого балотується на пост президента країни. Він нібито порушив закон про масові заходи, а саме - брав участь у несанкціонованому пікеті 27 травня в Могильові під час збору підписів за кандидата в президенти Світлану Тихановську.

Вибори президента Білорусі заплановано на 9 серпня. Прихильники опозиції звинувачують Лукашенка, який керує країною з 1994 року, в утисках та розв'язуванні репресій проти своїх політичних суперників.

Фото: TUT.BY