У Білорусі відомого блогера арештували ще на 15 діб

У Білорусі суд заарештував ще на 15 діб відомого блогера Сергія Тіхановського, дружина якого змагається за посаду президента країни.

Про це повідомляє TUT.BY.

"Згідно з рішенням суду Сергій Тіхановський отримав 15 діб арешту", - йдеться у повідомленні.

Згідно з протоколом суду, блогер нібито порушив закон про масові заходи, а саме — брав участь у недозволеному міськвиконкомом пікеті 27 травня у Могильові під час збору підписів за кандидата у президенти Світлану Тіхановську.

Судовий розгляд почався з запізненням. Слухання було відкрите, але проходило у невеликому залі, а бути присутнім на ньому захотіли близько 30 осіб, які вирішили підтримати Тіхановського.

Читайте також: У центрі Києва підтримали акції протесту в Білорусі

Вони вмовляли співробітника міліції та суддю провести засідання у більшій залі, щоб Тіхановський «бачив, що він не один». Міліціонер на це відповів, що у суду «немає технічної можливості».

Як повідомлялося, у містах Білорусі проходять стихійні акції на підтримку незареєстрованих кандидатів у президенти Віктора Бабаріка та Валерія Цепкала.

14 липня Центрвиборчком Білорусі оголосив, що не буде реєструвати кандидатами у президенти країни колишнього главу Белгазпромбанка Віктора Бабаріка та екскерівника Парку високих технологій Валерія Цепкала. Разом з тим, ЦВК допустив до участі у виборах п'ять кандидатів, зокрема чинного президента Олександра Лукашенка та дружину популярного блогера Сергія Тіхановського - Світлану.

Читайте також: На виборах у Білорусі скоротять кількість спостерігачів

Верховний представник ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що відмова влади Білорусі зареєструвати кандидатами Бабаріка та Цепкала підриває демократичність виборів та обмежує можливості волевиявлення виборців країни. Віктор Бабаріко разом зі своїм сином Едуардом з червня утримується під вартою. Його звинувачують у відмиванні злочинних коштів, наданні хабаря та ухиленні від сплати податків.

Білоруські правозахисники визнали його політв'язнем, міжнародна організація Amnesty International - в'язнем совісті.

Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Прихильники опозиції звинувачують Лукашенка, який керує країною з 1994 року, в переслідуванні і розв'язанні репресій проти своїх політичних суперників.

Фото: TUT.BY