На виборах у Білорусі скоротять кількість спостерігачів

Центрвиборчком (ЦВК) Республіки Білорусь скоротить кількість національних спостерігачів на виборчих дільницях під час президентських виборів з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Interfax.

«Центрвиборчком Білорусі скоротив кількість національних спостерігачів на дільницях для президентських виборів 9 серпня, змінивши порядок їх направлення. Голова комісії Лідія Єрмошина пояснила це міркуваннями й фізичної, і епідеміологічної безпеки», - йдеться у повідомленні.

Так, під час дострокового голосування на дільницях може бути не більше 3 національних спостерігачів, у день голосування - не більше 5. Допускатимуть їх в порядку акредитації. Якщо комісія невелика, не більше семи осіб, то кількість спостерігачів не може перевищувати 50% від складу комісії.

Один з членів комісії наголосив, що підтримує це рішення, оскільки «коли хтось дихатиме в спину членам виборчої комісії, вони можуть прийняти неприйнятне рішення».

Єрмошина також рекомендувала членам комісій утриматися від спілкування в соцмережах, «доки вони вас не знищили остаточно, принаймні вашу самооцінку».

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Як відомо, ЦВК Білорусі акредитував 42 856 національних спостерігачів за президентськими виборами. Серед них більшість становлять провладні громадські об'єднання - 31 186 осіб. Найбільше представництво у профспілок, які входять в ФПБ (8 779), Білоруського республіканського союзу молоді (6 019), республіканського громадського об'єднання «Біла Русь» (5 161) і Білоруського громадського об'єднання ветеранів (3 780). Від Білоруського гельсінського комітету акредитовані 52 спостерігачі.

Загалом у Білорусі 5 767 дільниць, з урахуванням ухваленого в середу обмеження на них зможуть допустити 28 800 спостерігачів.

Президентські вибори в країні відбудуться 9 серпня.

Фото: tut.by