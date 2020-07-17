У Білорусі знову затримали журналіста, напередодні побитого міліцією

У столиці Білорусі Мінську знову затримали журналіста Білоруської служби Радіо Свобода Антона Трофимовича, якого напередодні побила міліція, – в той час, як він ішов до судово-медичної експертизи, щоб зафіксувати те побиття.

Про це передає Радіо Свобода.

"У відділку міліції на нього склали адміністративний протокол через «непідпорядкування працівникові міліції» під час згаданого попереднього інциденту 15 липня, коли його побили. Через кілька годин його відпустили. Як сказав журналіст, він відмовився давати свідчення і не підписав протоколу", - йдеться у повідомленні.

Трофимович також повідомив, що подав до Слідчого комітету Білорусі заяву з проханням почати кримінальну справу за статтею про перешкоджання професійній діяльності журналіста.

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Нагадаємо: 15 липня журналіста затримала міліція в центрі Мінську після закінчення відеостриму, який він вів від будівлі Центральної виборчої комісії країни. Там тоді зібралися прихильники двох претендентів на участь у президентських виборах, Віктора Бабарика і Валерія Цепкала, яких вважали найсерйознішими суперниками чинного президента Олександра Лукашенка і яким ЦВК відмовила в реєстрації кандидатами.

Під час затримання невідомі в цивільному одязі зламали журналістові ніс. Наступного дня міліція заявила, що він "чинив опір", тому проти нього й застосували силу.

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Трофимович вважає, що це ще одна спроба залякати його й інших журналістів у Білорусі.