У центрі Києва підтримали акції протесту в Білорусі

На Майдані Незалежності в Києві відбулась акція солідарності з Білоруссю, мета якої привернути увагу міжнародної спільноти до подій, що відбуваються навколо виборів президента Білорусі.

Участь в акції взяли декілька десятків людей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники акції зазначили, що мають на меті привернути увагу міжнародної спільноти до того, що відбувається в Білорусі, та висловити протест проти політичних репресій.

Організаторами заходу виступили білоруси, які проживають в Києві.

Як повідомлялося, у містах Білорусі проходять стихійні акції на підтримку незареєстрованих кандидатами у президенти Віктора Бабарика та Валерія Цепкала.

Акція «Майдан соліданості з Білоруссю!» / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

14 липня Центрвиборчком Білорусі оголосив, що не буде реєструвати кандидатами у президенти країни колишнього главу Белгазпромбанка Віктора Бабарика та екскерівника Парку високих технологій Валерія Цепкала. Разом з тим, ЦВК допустив до участі в виборах п'ять кандидатів, у тому числі чинного президента Олександра Лукашенка і дружину популярного блогера Сергія Тіхановського - Світлану.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що відмова влади Білорусі зареєструвати кандидатами Бабарика та Цепкала підриває демократичність виборів і обмежує можливості волевиявлення виборців країни. Віктор Бабарико разом зі своїм сином Едуардом з червня утримується під вартою. Його звинувачують у відмиванні злочинних доходів, наданні хабара та ухиленні від сплати податків.

Білоруські правозахисники визнали його політв'язнем, міжнародна організація Amnesty International - в'язнем совісті. Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Прихильники опозиції звинувачують Лукашенка, який керує країною з 1994 року, в переслідуванні і розв'язанні репресій проти своїх політичних суперників.