Вибори у Білорусі: опоненту Лукашенка висунули нове обвинувачення

Генеральна прокуратура Білорусі висунула нове обвинувачення Вікторові Бабарику, який вважався конкурентом Олександра Лукашенка у президентських перегонах - його обвинувачують в отриманні хабаря.

Про це повідомляє Tut.by.

"Обвинувачення Віктору Бабарику перекваліфіковано з ч. 2 ст. 431 (давання хабаря) на ч. 3 ст. 430 (отримання хабаря)", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у прокуратурі заявили, що у новому обвинуваченні "конкретизовані окремі обставини інкримінованих злочинів".

Таким чином тепер Бабарика обвинувачують в отриманні хабаря, ухилянні від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як повідомлялося, колишній банкір Віктор Бабарико отримав відмову в реєстрації на виборах президента Білорусі – це пояснили невідповідностями в декларації про доходи та майно, а також участю іноземної організації в його виборчій кампанії. Водночас першому директору білоруського Парку високих технологій Валерію Цепкалу ЦВК вказав на відсутність 100 тисяч достовірних підписів за висунення кандидатом у президенти, а також на невідповідність декларації про доходи його дружини фактичним даним.

Вибори президента Білорусі заплановано на 9 серпня. Прихильники опозиції звинувачують Лукашенка, який керує країною з 1994 року, у переслідуванні своїх політичних суперників.

Фото: tut.by