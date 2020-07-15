У Мінську сотні людей завалили ЦВК скаргами, після цього їх почали затримувати

У Мінську 15 липня біля ЦВК вишикувалися черги охочих подати скаргу на відмову в реєстрації двох претендентів на пост президента Білорусі.

Як повідомляє портал tut.by, після закриття Центрвиборчкому міліція почала затримання громадян.

Вдень 15 липня до ЦВК на сотні метрів розтяглися черги охочих подати скаргу. Тим, хто стоїть в черзі небайдужі городяни роздавали банани та воду, хтось прийшов зі своїми стільцями.

У ЦВК повідомили, що працюють до 19 годин та попросили відправляти скарги поштою. Незадовго до закриття ЦВК міліція стала попереджати громадян, щоб вони розходилися.

Після закриття ЦВК о 7 годині вечора в столиці Білорусі почалися затримання, передає "Радыё Свабода". На вулиці М'ясникова співробітники ОМОНу затримали людей з черги, а служба безпеки перекрила вулицю автозаками.

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Затримання також мали місце біля готелю "Мінськ". Скільки саме людей було затримано, наразі невідомо.

За даними правозахисників, в Мінську вже затримано також двоє журналістів: це кореспондент "Радыё Свабода" Антон Трохимович і Віолетта Шавлюго.

У Мінську влада також закрила три станції метро: "Жовтневу", "Купалівську" і "Площу Перемоги". Офіційний привід: з метою запобігання переповнення платформ і вестибюлів.

С целью исключения переполнения платформ и вестибюлей, ст. Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы, по рекомендации ГУВД, 15.07.2020 с 19.05 закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки на данных станциях. Приносим извинения пассажирам за временные неудобства. — Минский метрополитен (@minskoemetro) July 15, 2020

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Нагадаємо: Центрвиборчком 14 липня не зареєстрував двох найпопулярніших альтернативних претендентів, Віктора Бабарика та Валерія Цепкало, кандидатами в президенти. Увечері 14 липня в містах Білорусі відбулися численні акції протесту, понад 250 осіб було затримано.