Білорусь викличе послів РФ та України через бойовиків "Вагнера", що були на Донбасі

МЗС Білорусі викличе послів РФ та України з приводу затримання бойовиків російської приватної військової компанії ПВК "Вагнера".

Посла України викличуть через те, що 14 із затриманих росіян, були раніше помічені на Донбасі.

Про це повідомляє агенція БЕЛТА.

"Голова держави на нараді поставив низку завдань для елементів системи забезпечення національної безпеки. Завдання, зокрема, стосуються роботи Міністерства закордонних справ з відправлення запитів та запрошення послів і Російської Федерації, і України для тих чи інших пояснень та обговорення відповідних питань. Вже зараз, за ​​наявною інформацією, за результатами допитів цих людей, близько 14 осіб - це ті, які проходили за програмою обліку людей, були помічені на Донбасі. Тому запрошується й посол України до цього питання", - повідомив держсекретар Радбезу Білорусі Андрій Равков.

Раніше сьогодні правоохоронні органи Білорусі заявили, що в ніч проти 29 липня затримали під Мінськом 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії.

Як повідомлялося, 9 серпня 2020 року у Білорусі відбудуться вибори президента. У різних містах Білорусі з початку літа проходять протести проти чинного президента Лукашенка, що супроводжуються масовими арештами.

Лукашенко переобирався президентом 5 разів, обіймає посаду 26 років та балотується у президенти вшосте.