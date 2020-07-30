СБУ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків "Вагнера"

Про це повідомили Укрінформу у пресцентрі СБУ.

"СБУ буде ініціювати питання екстрадиції затриманих у Білорусі ", - сказали в пресцентрі.

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Як повідомлялося, правоохоронні органи Білорусі заявили, що в ніч на 29 липня затримали під Мінськом 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії.

У зв'язку з цим президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав надзвичайну нараду з членами Ради безпеки країни, де обговорив нещодавнє затримання найманців «Вагнера» під Мінськом.

Приватну армію «Вагнера» пов'язують з бізнесменом Євгеном Пригожиним, відомим як «кухар Путіна». Бійці «Вагнера» брали участь у війні на Донбасі та Сирії.

В МЗС України зазначили, що виявлення і затримання найманців російської приватної компанії «Вагнер» під Мінськом підтверджує, що їх використовують у різних країнах світу і вони становлять загрозу.