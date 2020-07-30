Україна і Білорусь домовилися посилити прикордонний режим

Українська і білоруська сторони домовилися про посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах після затримання бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" під Мінськом.

Про це повідомляє МЗС Білорусі за результатами зустрічі представників відомства з виконуючим обов'язки керівника посольства України в Білорусі Петром Врублевським.

"З урахуванням підтверджених відомостей про участь низки затриманих в бойових діях на території Донецької та Луганської областей України, українського походження і наявності українського громадянства у деяких з них, у Петра Врублевського запрошена релевантна інформація, що може бути використана для всебічного аналізу і оцінки причин їх присутності в Білорусі", - поінформували в прес-службі МЗС Білорусі.

"Беручи до уваги зазначений факт, що насторожує, а також проведення наразі в Білорусі виборчої кампанії, з українською стороною досягнута домовленість щодо активізації взаємодії між прикордонними відомствами і посилення прикордонного режиму з метою протидії дестабілізації обстановки в обох країнах", - підкреслили в МЗС.

Також у МЗС Білорусі запрошено посла РФ в країні Дмитра Мезенцева.

"До російської сторони доведена предметна інформація про затриману правоохоронними органами напередодні на території Білорусі групу російських громадян, які належать до так званої приватної військової компанії Вагнера", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Білорусі.

У МЗС країни також додали, що "у посла Росії зроблено запит ґрунтовних роз'яснень щодо цілей та інших аспектів прибуття і перебування в нашій країні зазначеної організованої групи осіб, більшість членів якої мають доведений досвід участі в збройних конфліктах".

Як повідомлялося, правоохоронні органи Білорусі заявили, що в ніч проти 29 липня затримали під Мінськом 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії.

У зв'язку з цим президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав надзвичайну нараду з членами Ради безпеки країни, де обговорив затримання найманців "Вагнера".

9 серпня в Білорусі відбудуться вибори президента. У різних містах країни з початку літа відбуваються протести проти чинного президента Лукашенка, що супроводжуються масовими арештами.

Лукашенко переобирався президентом 5 разів, обіймає посаду 26 років і балотується в президенти вшосте.

Фото: facebook.com/GpkGovBY