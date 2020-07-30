Україна стежить за ситуацією навколо затримання бойовиків "Вагнера" у Білорусі - МЗС

Виявлення і затримання найманців російської приватної компанії «Вагнер» під Мінськом підтверджує, що їх використовують у різних країнах світу і вони становлять загрозу, в такому випадку - для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів.

Відповідний коментар речниці Міністерства закордонних справ України Катерини Зеленко щодо затримання білоруськими правоохоронцями кількох десятків російських бойовиків оприлюднила пресслужба МЗС.

«Ми уважно слідкуємо за ситуацією навколо затримання білоруськими правоохоронцями декількох десятків російських бойовиків. За повідомленнями ЗМІ, серед них є ті, хто воював проти України на Донбасі. Україна давно попереджала, що учасники російських окупаційних сил та незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях на сході України, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу. Виявлення цих бойовиків у Білорусі підтверджує цей факт і свідчить, що вони можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів», - зазначила речник МЗС.

У зв’язку з цим вона наголосила, що Україна розвиває добросусідські відносини з сусідньою Білоруссю, всебічно підтримує її суверенітет і незалежність.

Питання щодо можливої екстрадиції чи інших правових дій в цьому питанні, за словами Зеленко, будуть вирішуватися відповідними правоохоронними та спеціальними органами.

Як повідомлялося, правоохоронні органи Білорусі заявили, що в ніч на 29 липня затримали під Мінськом 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії.

У зв'язку з цим президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав надзвичайну нараду з членами Ради безпеки країни, де обговорив нещодавнє затримання найманців «Вагнера» під Мінськом.

9 серпня 2020 року в Білорусі відбудуться вибори президента. У різних містах Білорусі з початку літа проходять протести проти чинного президента Лукашенка, що супроводжуються масовими арештами.

Лукашенко переобирався президентом 5 разів, обіймає посаду 26 років та балотується у президенти вшосте.