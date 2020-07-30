СБУ вимагає судити “вагнерівців”, які воювали на Донбасі

Затримані у Білорусі бойовики "Приватної військової компанії Вагнера" мають бути екстрадовані до України та постати перед судом.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"СБУ виступає з відповідною ініціативою та через Офіс генпрокурора України, як це передбачено правовими процедурами, звернеться з клопотанням щодо екстрадиції зазначених осіб. Всі ці особи, як і будь-хто, хто брав участь у захопленні українських територій та інших військових злочинах, мають постати перед судом та отримати покарання, передбачене законодавством України", - йдеться у повідомленні.

У СБУ нагадали, що білоруська влада оприлюднила список із 33 затриманих громадян Російської Федерації.

У Службі безпеки зазначають, що давно розслідують діяльність ПВК Вагнера на сході нашої держави і раніше вже оприлюднювали списки найманців, які воювали проти України.

"Служба безпеки України зібрала достатньо доказів про військові злочини "ПВК Вагнера" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у СБУ, більш детально про факти терористичної діяльності "ПВК Вагнера" в Україні, її кадровий склад та оприлюднені докази цих злочинів можна ознайомитись за посиланням.

Як повідомлялося, правоохоронні органи Білорусі заявили, що в ніч на 29 липня затримали під Мінськом понад 30 бойовиків іноземної приватної військової компанії.

У цьому зв'язку президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав надзвичайну нараду з членами Ради безпеки країни, де обговорив нещодавнє затримання найманців Вагнера під Мінськом.

Приватну армію Вагнера пов'язують з бізнесменом Євгеном Пригожиним, відомим як "кухар Путіна". Бійці Вагнера брали участь у війні на Донбасі та Сирії.

В МЗС України зазначили, що виявлення і затримання найманців російської приватної компанії Вагнера під Мінськом підтверджує, що їх використовують у різних країнах світу і вони становлять загрозу.