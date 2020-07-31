Україна проситиме Білорусь екстрадувати 28 бойовиків ПВК "Вагнера"
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Офісу генпрокурора.
“Офіс генерального прокурора на підставі Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про тимчасовий арешт осіб, які 29 липня були затримані правоохоронними органами цієї держави”, - йдеться у повідомленні.
Так, 28 особам, з яких 9 громадян України, оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації (ст. 258-3 КК України).
Українська сторона висловила намір вимагати видачі цих осіб в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною участю у збройному конфлікті на Донбасі.
“Триває підготовка документів, необхідних для направлення запитів про екстрадицію вказаних осіб. Питання щодо їх видачі вирішуватиметься компетентними органами Республіки Білорусь”, - зазначили в Офісі генпрокурора.
Як повідомлялося, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 особи, деякі з них були представниками приватної військової компанії «Вагнер».