Україна проситиме Білорусь екстрадувати 28 бойовиків ПВК "Вагнера"

Офіс генерального прокурора поінформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадицію затриманих на її території учасників збройного конфлікту на Сході України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Офісу генпрокурора.

“Офіс генерального прокурора на підставі Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про тимчасовий арешт осіб, які 29 липня були затримані правоохоронними органами цієї держави”, - йдеться у повідомленні.

Так, 28 особам, з яких 9 громадян України, оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації (ст. 258-3 КК України).

Українська сторона висловила намір вимагати видачі цих осіб в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною участю у збройному конфлікті на Донбасі.

“Триває підготовка документів, необхідних для направлення запитів про екстрадицію вказаних осіб. Питання щодо їх видачі вирішуватиметься компетентними органами Республіки Білорусь”, - зазначили в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 особи, деякі з них були представниками приватної військової компанії «Вагнер».