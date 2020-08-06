Венедіктова – прокурору Білорусі: Україна вимагатиме екстрадиції "вагнерівців"

Україна має намір подати запит щодо екстрадиції 28 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК Вагнера.

Про це генпрокурор Ірина Венедіктова заявила під час телефонної розмови з генеральним прокурором Республіки Білорусь Олександром Конюком, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Ірина Венедіктова підтвердила білоруському колезі намір Офісу генерального прокурора запитувати видачу 28 осіб, серед яких 9 українців, які 29 липня були затримані правоохоронними органами Білорусі", - зазначили у відомстві.

За словами Венедіктової, наразі органом досудового розслідування готуються клопотання про екстрадицію, після отримання яких Офісом генпрокурора будуть направлені відповідні запити до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь.

У свою чергу Олександр Конюк повідомив, що рішення про видачу зазначених осіб буде прийняте "після одержання запитів білоруською стороною".

Генпрокурор України під час розмови запевнила білоруського колегу у підтримці взаємності при вирішенні питань міжнародного співробітництва в кримінальних справах, поінформували в її Офісі.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити до Білорусі генеральних прокурорів Росії і України для розгляду ситуації із затриманими бойовиками російської ПВК Вагнера.

Як повідомлялося, 29 липня у Білорусі були затримані 33 бойовики російської приватної військової компанії Вагнера. За інформацією державних ЗМІ, вони прибули в країну в ніч проти 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів.

Всі затримані мають російські паспорти. Деякі з них - вихідці з України, з Донецької та Луганської областей.

Центр «Миротворець» раніше реєстрував більшість із затриманих у Білорусі як учасників незаконних збройних формувань, що діють на Донбасі.