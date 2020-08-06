Лукашенко - про «вагнерівців»: Ніхто нікого не видаватиме, поки не встановлять провину

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не буде екстрадувати бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, яких минулого тижня затримали під Мінськом, поки не встановлять їх провину.

Як передає Укрінформ, про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив під час інтерв'ю Дмитру Гордону.

«У нас є міжнародні угоди з Росією і Україною. Генеральні прокурори України, Білорусі, Росії, правоохоронні системи - в контакті. Я тільки що Зеленському (Президент України Володимир Зеленський - ред.) про це сказав, ще поцікавлюся... Вони працюють, щоб була чітка картина. Ніхто нікого не видаватиме, поки не встановлять картину», - сказав Лукашенко.

Водночас він нагадав, що «країна, яка запитує, має довести провину цих людей, що цей вбив цього».

Білоруський президент також висловив припущення, на якому рівні в Росії ухвалювалося рішення про направлення «вагнеровців» у Білорусь. З Євгеном Пригожиним, якого вважають керівником ПВК Вагнера за словами Лукашенка, у нього «найдобріші відносини». «Але він же (Пригожин - ред.) - іграшка в чужих руках, не він приймає рішення. Так, він це організовує, платить їм, напевно... Але не він це. Трохи вище - заступники міністрів. Деякі з Білорусі побігали - і не вийшло. І ось їм треба довести, що «ми Білорусь тепленьку принесемо і кинемо до якоїсь «кремлівської вежі», - висловив припущення Лукашенко.

Глава Білорусі також додав, що українські спецслужби попередили білоруську сторону, що «через кордон південний проникла ще одна група (бойовиків - ред.)» з 30 чоловік. Однак Лукашенко додав, що не дуже вірить, що така група зараз є на території Білорусі, оскільки знайти її не можуть. Він висловив припущення, що ця гіпотетична група могла піти до Росії або повернутися на територію України.

Як повідомлялося 29 липня білоруські правоохоронні органи затримали 33 людини, деякі з них були представниками приватної військової компанії Вагнера.

МЗС України отримав список затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії Вагнера і передав цей документ компетентним органам для перевірки на предмет вчинення цими особами злочинів в Україні та участі у військових діях.

Офіс генерального прокурора України повідомив компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на Сході України.

У вівторок під час послання білоруському народу й Національним зборам президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що бойовики російської приватної військової компанії Вагнера, яких минулого тижня затримали під Мінськом, були направлені до Білорусі спеціально, з командою «чекати».

У середу Лукашенко заявив, що готовий до співпраці з Україною з питань затриманих бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера. У четвер він доручив запросити до Білорусі генеральних прокурорів Росії і України для розгляду ситуації щодо затриманих бойовиків російської ПВК Вагнера.