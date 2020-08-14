Білорусь не відповіла на офіційний запит щодо видачі "вагнерівців" - Мамедов

Україна офіційно не отримала відповіді Білорусі на запит щодо екстрадиції найманців "ПВК Вагнера".

Як передає Укрінформ, про це у коментарі Бабелю розповів заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Офіційної відповіді від білоруської сторони щодо видачі РФ затриманих ми наразі не отримали. Поки можу зазначити, що ми зібрали достатньо доказів щодо їхньої участі у збройному конфлікті на Донбасі у складі незаконних збройних формувань РФ", - зазначив він.

За його словами, Офіс оперативно відреагував на затримання і вже 31 липня направив запит щодо тимчасового арешту, а через деякий час — документи на екстрадицію.

Водночас Мамедов підкреслив, що в Україні продовжуватимуть розслідування проти найманців і притягнення їх до відповідальності, зокрема й за допомогою заочного правосуддя.

Як повідомляв Укрінформ 29 липня білоруські правоохоронні органи затримали 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера".

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Офіс генерального прокурора України направив до генпрокуратури Республіки Білорусь запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях на Донбасі проти України.

У середу, 5 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий до співпраці з Україною з питань затриманих бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

6 серпня він доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів Росії та України для з'ясування ситуації із затриманими бойовиками.