Видача "вагнерівців" РФ ставить під сумнів засади верховенства права — Завітневич

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич вкрай розчарований рішенням Білорусії щодо видачі бойовиків "Вагнера" до РФ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

За його словами, усім затриманим в Білорусі 28 бойовикам, серед яких 9 українців, було повідомлено про підозру в участі у терористичній організації за частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України, однак "влада дружньої сусідньої нам держави ухвалила рішення повернути затриманих до Росії".

"Безумовно, таке рішення — є правом суверенної держави Республіки Білорусь. Однак в Україні очікували іншого, з точки зору Верховенства права, рішення. Україна одразу висловила готовність надати правоохоронцям Республіки Білорусь відповідні матеріали кримінальних проваджень, Офіс Генпрокурора звернувся з відповідним запитом про видачу бойовиків ПВК "Вагнера" до білоруської сторони та навіть отримав сигнал про готовність це зробити", - йдеться у повідомленні.

За словами Завітневича, рішення "складно назвати об‘єктивним і юридично обґрунтованим".

"Такий крок наших білоруських партнерів ставить під сумнів засади Верховенства права і залишає безкарними дії осіб, які обґрунтовано підозрюються у злочинах на території не лише держави Україна, а й інших країн", - переконаний він.

Як повідомляв Укрінформ 29 липня білоруські правоохоронні органи затримали 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера".

Офіс генерального прокурора України направив до генпрокуратури Республіки Білорусь запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях на Донбасі проти України, однак, за словами заступника Генпрокурора Гюндуза Мамедова, вони були проігноровані.

У середу, 5 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий до співпраці з Україною з питань затриманих бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

6 серпня він доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів Росії та України для з'ясування ситуації із затриманими бойовиками.

14 серпня затримані в Білорусі наприкінці липня за підозрою в організації масових заворушень 32 бійці російської приватної військової компанії "Вагнера" ​​повернулися до РФ.