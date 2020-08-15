МЗС обурене заявами Лукашенка щодо "українського сліду" на протестах в Білорусі

Міністерство закордонних справ України прокоментувало слова президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що до країни на протести їдуть з інших країн, зокрема й України.

Про це йдеться в заяві МЗС.

"МЗС України висловлює занепокоєння заявами керівництва Республіки Білорусь щодо участі громадян України в організації, наголошуємо, мирних протестів у зв‘язку з результатами президентських виборів", — кажуть у відомстві.

Також МЗС обурено тим, що "президент дружньої нам держави" звинуватив українців у дестабілізації ситуації в Білорусі. У заяві наголошується, що жодних доказів цьому немає.

Натомість українське МЗС нагадало, що докази злочинів затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнера" є, і їх детально українська сторона виклала у запиті на екстрадицію.

"Натомість «вагнерівці», з благословення білоруської влади, повертаються в РФ. Щоб і надалі здійснювати злочини на території суверенних держав", — йдеться в заяві.

Як повідомляв Укрінформ 29 липня білоруські правоохоронні органи затримали 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера".

Офіс генерального прокурора України направив до генпрокуратури Республіки Білорусь запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях на Донбасі проти України, однак, за словами заступника Генпрокурора Гюндуза Мамедова, вони були проігноровані.

У середу, 5 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий до співпраці з Україною з питань затриманих бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера".

6 серпня він доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів Росії та України для з'ясування ситуації із затриманими бойовиками.

14 серпня затримані в Білорусі наприкінці липня за підозрою в організації масових заворушень 32 бійці російської приватної військової компанії "Вагнера" ​​повернулися до РФ.