"Вже понаїхали": Лукашенко вказав на "винуватців" протестів з-за кордону

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проти Білорусі почалась агресія, організована з-за кордону, зокрема серед "агресорів" згадав Україну.

Як передає Укрінформ з посиланням на Радіо Свобода, про це Лукашенко заявив на зустрічі з членами ради безпеки країни, коментуючи протести, які тривають у білоруських містах.

Як зазначається, Лукашенко звернувся до громадян: «Не виходьте зараз на вулиці! Зрозумійте, що вас та наших дітей використовують зараз як гарматне м'ясо! Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї Відкритої Росії" Навального і так далі і тому подібне. Вже агресія почалася проти країни".

Лукашенко додав, що не зможе стабілізувати обстановку, якщо буде "сидіти та чекати".

Проте попросив силовиків не бити лежачих людей: "Якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити. Тобто повинне бути певне гальмо".

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі шостий день тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.