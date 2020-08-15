У Києві влаштували "ланцюг солідарності" на підтримку білоруського народу

У Києві біля арки Дружби народів проходить акція солідарності на підтримку народу Білорусі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники акції вишикувались вздовж пішохідного моста, щоб показати свою підтримку жителям Білорусі, де наразі відбуваються протести.

"Ланцюг солідарності" у Києві / Фото: Євгеній Котенко, Укрінформ

На акції зібралося понад сотня жінок, також прийшли й чоловіки. Люди вдягнуті в білий одяг, деякі начепили на одяг чорну стрічку у знак скорботи за загиблим чоловіком під час протестів в Білорусі. Також учасники акції принесли з собою білі квіти. Деякі в руках тримають прапори Білорусі.

За порядком слідкують правоохоронці. Наразі ситуація спокійна.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні підсумки виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі кілька днів тривають виступи громадян, які не згодні з офіційними результатами виборів.

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Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб До лікарні потрапили не менше ніж 250 осіб, є загиблі.

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Тихановська була змушена залишити Білорусь і зараз знаходиться у Литві.