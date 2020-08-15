У Києві влаштували "ланцюг солідарності" на підтримку білоруського народу
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Учасники акції вишикувались вздовж пішохідного моста, щоб показати свою підтримку жителям Білорусі, де наразі відбуваються протести."Ланцюг солідарності" у Києві / Фото: Євгеній Котенко, Укрінформ
На акції зібралося понад сотня жінок, також прийшли й чоловіки. Люди вдягнуті в білий одяг, деякі начепили на одяг чорну стрічку у знак скорботи за загиблим чоловіком під час протестів в Білорусі. Також учасники акції принесли з собою білі квіти. Деякі в руках тримають прапори Білорусі.
За порядком слідкують правоохоронці. Наразі ситуація спокійна.
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні підсумки виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
У Білорусі кілька днів тривають виступи громадян, які не згодні з офіційними результатами виборів.
Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб До лікарні потрапили не менше ніж 250 осіб, є загиблі.
Тихановська була змушена залишити Білорусь і зараз знаходиться у Литві.