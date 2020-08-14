У Харкові акція солідарності "Жыве Беларусь!" зібрала понад двісті осіб

Понад двісті харків'ян зібрала увечері в п'ятницю біля пам'ятника Тарасу Шевченку у центрі Харкова акція солідарності "Жыве Беларусь!".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми виступаємо проти спроб силового придушення мирних протестів та диктатури Олександра Лукашенка, тому проводимо тут, біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де свого часу було чимало акцій та мітингів за участі активістів "Харківського Євромайдану" та інших патріотичних громадських організацій міста, акцію солідарності "Жыве Беларусь". Кожен з тих, хто сюди прийшов, має сказати у вільний мікрофон слова підтримки білоруським протестувальникам. Ми створимо відео з цих виступів та надішлемо тим, хто зараз виборює свою свободу", - зазначила у своєму виступі організаторка акції, молода правозахисниця Аня Зяблікова.

За її словами, на акції буде записано також відеозвернення до Президента та уряду України з вимогою не визнавати Лукашенка переможцем президентських виборів та публічно засудити обмеження прав людини у Білорусі.

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Зі словами підтримки білоруському народу у мікрофон звернувся відомий харквів'янин, письменник та музикант Сергій Жадан. Він прочитав свої нові вірші, на які його надихнула ситуація в Білорусі, де народ повстав проти режиму Лукашенка.

Не обійшлося й без непорозуміння. Кілька учасників почали критикувати організаторів акції за те, що вони запросили на запланований в рамках акції концерт співака, який виступав у Росії та окупованому Криму. Коли їм пояснили, що його вже виключено з програми, інцидент було вичерпано. Як вдалося вияснити кореспонденту Укрінформу, питання щодо співака підняли представники громадської організації "Традиції та порядок", які, за власними словами, відстежують якість організації заходу.

Учасники акції тримають у руках прапори України та Білорусі, а також плакати: "Жыве Беларусь!", "Беларусь, виганяй тараканов з галавы", "Сябри, ми з вами!", "Ми проти політики терору!", "Б'є значить сяде, навіть якщо ОМОН"...

Зараз біля пам'ятника Шевченку в Харкові вже розпочався концерт рок-груп. Неподалік чергують правоохоронці. Інцидентів немає.

У Харкові акція солідарності "Жыве Беларусь!" зібрала понад двісті осіб / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 12 серпня біля волонтерського намету, що на площі Свободи у центрі Харкова, відбулася акція на підтримку білоруських протестувальників за участі біля 100 харківських активістів та групи блогерів з Білорусі, які через свою позицію змушені були виїхати з країни.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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У Білорусі шостий день тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.