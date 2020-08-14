Жыве Беларусь, оркестр у полі й зірка Марчука

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Цього тижня українські міста заполонили біло-червоно-білі прапори. Саме з історичними білоруськими знаменами українці вийшли на вулиці на підтримку сусіднього народу після жорстоких розгонів силовиками мирних зібрань проти фальсифікації президентських виборів у Білорусі.

Фото: Юлія Овсяннікова

Велика кількість активістів збиралася на акції й під білоруським посольством у Києві. Вони тримали плакати з гаслами та палили червоні й білі фаєри.

Фото: Павло Багмут

Також люди вшанували пам’ять білоруського Героя Небесної сотні Михайла Жизневського.

Фото: Павло Багмут

Під час акції солідарності з білоруським народом біля посольства в понеділок, 10 серпня, сталися сутички між учасниками та поліцією. Правоохоронці затримали кількох осіб та склали адміністративні протоколи у зв'язку з "порушенням правопорядку". Серед затриманих був і колишній бранець Кремля Олександр Кольченко. Наступного дня йому присудили 40 годин громадських робіт.

Фото: Павло Багмут

Фаєри, вже синьо-жовті, палали цього тижня й під Київським апеляційним судом, де розглядали скаргу захисту ветерана АТО Андрія Антоненка ("Ріффмастера"), підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, на продовження йому арешту. Суд залишив Антоненка під вартою.

Іншій підозрюваній у цій справі – доктору Юлії Кузьменко – суд напередодні змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Фото: Євген Котенко

У п’ятницю, 14 серпня, Дарницький суд Києва продовжив розглядати позов народного депутата Віктора Медведчука до автора книги "Справа Василя Стуса" – Вахтанга Кіпіані. Під будівлею суду активісти проводять акцію на підтримку видання.

Як відомо, Медведчук був державним призначеним адвокатом Стуса. Нардеп від "ОПЗЖ" подав до суду наприкінці серпня 2019 року. Він заперечує кілька епізодів з книги та вимагає заборонити її розповсюдження.

Фото: Геннадій Мінченко

На "Площі зірок" у Києві 13 серпня відкрили зірку всесвітньо відомому художнику, лауреату Шевченківської премії Івану Марчуку. На відкритті художнику вручили копію таблички із зіркою.

Фото: Олександр Лапін

У Вінниці нарешті стартував ювілейний сезон світломузичного фонтана "Рошен". Традиційного концерту з цієї нагоди не було через карантин, але й попри це на набережній зібралися тисячі глядачів.

Фото: Дмитро Смольєнко

П'ятеро ведмедів, яких вивезли з приватного зоопарку в Покровську Донецької області "Парк Покровського періоду" в грудні 2018 року-січні 2019 року після того, як їх ледь не заморив голодом власник приватного зоопарку, виїхали з Василівського центру реабілітації. Хижакам знайшли нове житло через майданчик СЕТАМ.

"Потап і Аня їдуть до притулку для ведмедів "Домажир", Балабасик і Тимошка - до реабілітаційного центру бурого ведмедя "Синевир", а Мальвіна переїжджає до Києва, також до центру реабілітації", – зазначив власник Центру реабілітації хижаків у Василівці Олександр Пилишенко.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Юлія Овсяннікова

Працівник поліції спілкується з учасниками акції солідарності з народом Білорусі біля посольства Республіки Білорусь в Україні.

Фото: Юлія Овсяннікова

Учасники акції солідарності з народом Білорусі біля посольства Республіки Білорусь в Україні.

Фото: Павло Багмут

Активіст під час акції солідарності з учасниками протестів проти фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі біля посольства республіки в Україні.

Фото: Дмитро Смольєнко

Історичні прапори Білорусі та державний прапор України в руках учасників акції на підтримку демократичних виборів у Білорусі. Запоріжжя.

Фото: Євген Котенко

Активіст палить фаєр під час акції "Прокурватура: совість – у розшуку!" на підтримку Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко, підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, під Офісом генерального прокурора в Києві.

Фото: Євген Котенко

Активістка з плакатом під час акції "Прокурватура: совість - у розшуку!" в Києві.

Фото: Євген Котенко

Офіціант у захисній масці-екрані під час урочистої церемонії нагородження Орденом Святого Пантелеймона найкращих медиків України в Києві.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Учасники концерту з нагоди закінчення польових робіт на Харківщині.

Фото: Микола М’якшиков

Учасники Міжнародного фестивалю "Джаз на Дніпрі-2020. New story".

Фото: Юлій Зозуля

Підготовчі роботи до підняття та транспортування затонулого танкера Delfi в Одесі.

Фото: Павло Багмут

Віцепрезидент Української федерації гімнастики, головний тренер Національної збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна (на задньому плані) під час відкритого тренування команди в столиці.

Фото: Володимир Тарасов

Автомобілі учасників змагань з дрифту RTR Drift Attack на Київщині.

Фото: Дмитро Смольєнко

Жінка зганяє чайок на березі Азовського моря у Бердянську.

Фото: Дмитро Смольєнко

Крокодил у тераріумі на території бердянського зоопарку "Сафарі".

Фото: Дмитро Смольєнко

Рептилія у тераріумі бердянського зоопарку "Сафарі".

Фото: Дмитро Смольєнко

Камерунська коза у бердянському зоопарку "Сафарі".

Фото: Юлія Овсяннікова

Виставка квітів до Дня Незалежності "Мультленд" на Співочому полі в Києві.

Фото: Олег Снітовський

Папороть у Національному природному парку "Кременецькі гори" на Тернопільщині.