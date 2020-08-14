У Києві під посольством Білорусі проходить акція солідарності з білоруським народом. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з місця події.

До акції наразі долучилось близько сотні учасників. Активісти вишикувались уздовж посольства та розгорнули великий чорний транспарант із написом "За нашу і вашу свободу". Також учасники заходу тримають плакати "Живе Білорусь", "Сила в правде", "Разом проти диктатора", окремі активісти тримають білоруські прапори.

У Києві проходить акція солідарності з білоруським народом/ Фото: Павло Багмут, Укрінформ

На акції також присутні представники поліції діалогу.

Раніше 14 серпня пройшла ще одна акція солідарності під посольством Білорусі в Україні. Близько 20-ти учасників акції висловили свою підтримку учасникам мирних зібрань проти фальсифікації президентських виборів у сусідній країні.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з останніми офіційними даними ЦВК, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,08% голосів виборців, Світлана Тихановська - 10,09%.

У Білорусі вже кілька днів тривають виступи громадян, які не згодні з офіційними результатами виборів.

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Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 6,7 тис. осіб. В лікарні потрапили не менше 250 людей, є загиблі.

Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона перебуває в Литві.