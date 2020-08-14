У Києві під посольством Білорусі пройшла акція

У Києві під посольством Білорусі в Україні пройшла акція солідарності з учасниками мирних зібрань проти фальсифікації президентських виборів у сусідній країні.

Участь у заході взяли більше 20 осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми тут проводимо акцію солідарності з нашими братами - з білоруським народом. Той поліцейський терор, який зараз охопив Білорусь, - це просто з людської точки зору має бути припинено. На нашу підтримку і допомогу вони завжди можуть розраховувати. Білоруси, Україна з вами! Живє Бєларусь!", - зазначили активісти.

Вони також запалили червоні і білі фаєри і скандували "Живє Бєларусь!", "Стоп поліцейському терору", "Свободу народам, свободу людині" тощо.

У Києві пройшла акція на підтримку учасників мирних зібрань у Білорусі / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Деякі з активістів стояли з чорно-білими паперовими масками з портретом Олександра Лукашенка.

Також учасники заходу розгорнули прапор у червоно-білих кольорах, на якому на червоному фоні зображений чоловік в обладунках на коні і з мечем, від якого тікає білоруський омонівець, а інший правоохоронець вже впав.

Наприкінці акції активісти оголосили, що у суботу о 14:00 планується утворення живого ланцюга солідарності з білоруськими мітингувальниками - на арці Дружби народів, а в неділю на 12:00 заплановано проведення маршу за вільну Білорусь, який має розпочатися з Михайлівської площі.

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Поруч перебували правоохоронці, все пройшло спокійно.

Акцію організувало правозахисне об'єднання "Синдикат".

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з останніми офіційними даними ЦВК, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,08% голосів виборців, Світлана Тихановська - 10,09%.

У Білорусі вже кілька днів тривають виступи громадян, які не згодні з офіційними результатами виборів.

Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 6,7 тис. осіб. В лікарні потрапили не менше 250 людей, є загиблі.

Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона перебуває в Литві.