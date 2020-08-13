Десятки людей зібралися на площі Ринок у Львові в четвер, аби висловити підтримку білоруському народу.

Ці люди відгукнулися на заклик у соціальних мережах, прийшли з численними гаслами. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Люди скандували – «Живе Беларусь», «Волю білоруському народу», «Поліція, фашисти – одна коаліція».

У Львові акція солідарності з Білоруссю зібрала десятки людей/Фото: 032.ua

Участь в акції взяли й білоруси, які живуть чи відпочивають у Львові.

Учасники акції зробили спільну фотографію, яку надішлють білоруським друзям, щоб висловити свою солідарність.

Читайте також: У Києві провели акцію на підтримку затриманих у Білорусі учасників мирних зібрань

Акцію супроводжували пісні білоруського музиканта і поета Сергія Міхалка. На будівлі Ратуші у Львові вивісили банер на підтримку білорусів, які протестують після оголошення результатів президентських виборів.

Одне зі львівських підприємств шиє національні біло-червоно-білі прапори Білорусі (цей стяг був державним після 1991 року до приходу до влади в 1994 році Олександра Лукашенка, який повернув прапор радянської Білорусі). Усі охочі могли взяти стяг безкоштовно, але при цьому можна було й зробити благодійний внесок на допомогу постраждалим і заарештованим учасникам акцій протесту, що тривають у Білорусі. Під вечір у скриньці не було жодного прапора. Львів‘яни розібрали стяги, даючи пожертви.

Фото: 032.ua