У Києві провели акцію на підтримку затриманих у Білорусі учасників мирних зібрань

У Києві біля посольства Білорусі в Україні пройшла акція з вимогою негайного звільнення учасників мирних зібрань проти фальсифікації президентських виборів у сусідній країні.

Участь в акції взяли близько 300 осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

В руках у активістів - плакати з написами "Де Рєуцький і Васильєв?", "#FreeRieutskyi, #FreeVasyliev", чорно-білі портрети Лукашенка із закривавленим ротом, плакати "Жыве Беларусь", "Мы разам", Україна з вами", "Свободу для Беларусі", "Belarus Free, выбор за людьми" та інші. Деякі з цих надписів зроблені на фоні плакатів, замальованих у кольори прапора Білорусі.

Також учасники заходу тримали прапори Білорусі і України, білі квіті, переважно троянди, але по одній квітці.

Крім того, перед усіма учасниками заходу стояли в ряд деякі активісти, одягнені у чорний одяг, як у білоруських правоохоронців, та з імпровізованими щитами. Вони час від часу виходили вперед на кілька кроків, а потім відступали назад.

Згодом вони символічно кинули на асфальт ці імпровізовані щити і залунала пісня Океану Ельзи "Стіна".

"Ми вимагаємо свободи слова і самовираження. Ми разом з білоруським народом. Живе Білорусь", - зазначили активісти.

Як заявила народний депутат від "Голосу" Інна Совсун, "ми повинні підтримати боротьбу наших друзів у Білорусі, і таких акцій має бути багато".

За її словами, "ми почали реєстрацію постанови Верховної Ради, для організації окремого скликання засідання, щоб ми як Україна заявили про позицію, що ми не визнаємо вибори у Білорусі".

"Білоруський народ має право обирати, хто ними має керувати. Окремо ми звернулися до колег з європейських парламентів, вимагаючи так само реакції... Санкції проти режиму Лукашенка - те, що нам треба добиватися, щоб допомогти нашим білоруським друзям", - наголосила Совсун.

Учасники заходу вимагали неупередженого розслідування випадків насильства щодо протестувальників у Білорусі, притягнення винних у порушенні прав людини до відповідальності, а також закликають якнайшвидше звільнити затриманих.

На акції громадяни також запалили червоні й білі фаєри і скандували "Живе Беларусь", "Слава нації - смерть ворогам".

Акція у Києві біля посольства Білорусі/Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

На заході були присутні, зокрема, представники таких громадських організацій, як Amnesty International, що є організатором цього заходу, Кримська правозахисна група, Центр громадянських свобод, активіст Сергій Стерненко, адвокат Євгенія Закревська та інші.

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Як повідомляв Укрінформ, посольство України направило ноти до МЗС Білорусі із запитом надати інформацію, де перебувають затримані 12 серпня у Мінську громадяни України Костянтин Рєуцький, Євген Васильєв та Оксана Альошина.

У четвер, 13 серпня, в МЗС поінформували, що під час протестних акцій у Бресті 11 серпня був затриманий ще один громадянин України, українські консули з'ясовують обставини інциденту.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані 6,7 тисяч осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб.

Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз перебуває у Литві.