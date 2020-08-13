МЗС повідомляє про затримання ще одного українця під час протестів у Бресті

Під час протестних акцій у Бресті 11 серпня був затриманий ще один громадянин України, українські консули з'ясовують обставини інциденту.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство закордонних справ повідомило у Телеграм 13 серпня.

Зазначається, що 12 серпня до консульства України в Бресті звернулися родичі громадянина України, який 11 серпня не повернувся додому з роботи.

"Консульство відразу розпочало пошук та встановило, що 11 серпня його затримали в Бресті (як протестувальника), і він перебуває зараз у місцевому СІЗО. Найближчим часом наші консули зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів з метою з’ясування усіх обставин інциденту та надання необхідної консульсько-правової допомоги", - йдеться у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомства запевнили, що ситуація перебуває на контролі консульства України в Бресті та МЗС України і пообіцяли надати детальнішу інформацію додатково. "Наші дипломати в Білорусі продовжують перевіряти наявність українців серед затриманих чи постраждалих осіб", - зазначили в МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, посольство України направило ноти до МЗС Білорусі із запитом надати інформацію, де перебувають затримані у Мінську громадяни України Костянтин Рєуцький, Євген Васильєв та Оксана Альошина.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані близько 6 тисяч осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб.

Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз перебуває у Литві.