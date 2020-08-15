МЗС Білорусі відреагувало на рішення ЄС про санкції: Ми налаштовані на діалог

Офіційний Мінськ налаштований на збереження комунікації і продовження діалогу з Євросоюзом.

Як передає Укрінформ із посиланням на БЕЛТУ, про це заявив прессекретар білоруського МЗС Анатолій Глаз, коментуючи рішення ЄС про підготовку нових санкцій.

"Санкції - це кінець політики. Тому ключове питання зараз - чи є у ЄС політика щодо Білорусі. У нас - є. У зовнішній політиці Білорусі Євросоюз однозначно є одним із пріоритетних напрямків", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства.

Він підкреслив, що "в будь-яких умовах, за будь-якої ситуації ми налаштовані на збереження комунікації і продовження, нехай і складного, але діалогу".

Як повідомлялося, в Білорусі після виборів президента 9 серпня розпочалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 людей, є загиблі.

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Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

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У Євросоюзі не визнали результатів президентських виборів у Білорусі та вирішили розпочати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства відносно протестувальників.

Фото: БЕЛТА