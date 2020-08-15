ЄС вимагає розслідування фактів насильства та виборчих фальсифікацій у Білорусі

Європейський Союз вимагає ретельного розслідування жорстокого поводження з учасниками протестів в Білорусі та заявляє про намір ввести санкції проти посадовців, винних у насильстві та фальсифікаціях після президентських виборів.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на інформацію, оприлюднену на сайті Європейської служби зовнішніх дій, щодо підсумків телеконференції за участю міністрів закордонних справ ЄС.

"Міністри ще раз повторили заклик до білоруської влади припинити непропорційне та неприйнятне насильство проти учасників мирних протестів. ЄС очікує, що влада Білорусі негайно звільнить всіх незаконно затриманих осіб. З огляду на шокуючі повідомлення про нелюдське поводження та умови утримання (цих людей), Європейський Союз очікує на ретельне і прозоре розслідування всіх таких злочинів, з метою притягнення винних до відповідальності", - йдеться в інформації ЄС.

Як зазначається, під час обговорення ситуації в країні, європейські міністри надіслали потужний сигнал підтримки народу Білорусі у його прагненні до демократичних змін.

Міністри відмітили виключне значення роботи місцевих спостерігачів, які, за відсутності міжнародного спостереження, стали джерелом правдивої інформації під час голосування на президентських виборах 9 серпня.

"Міністри підтвердили, що вибори не були ані вільними, ані справедливими. Європейський Союз вважає їх результати такими, що були сфальшовані, і не приймає результати виборів, як вони були представлені ЦВК Білорусі. Євросоюз направить владі Білорусі пропозиції щодо надання підтримки ЄС у встановленні та сприянні діалогу між політичною владою, опозицією і ширшим суспільством, з огляду на необхідність розв’язання поточної кризи. Високий представник ЄС/Віцепрезидент (Єврокомісії - ред.) та його служби розпочнуть роботу над цими пропозиціями негайно", - йдеться у документі.

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Як зазначається, Міністри також погодилися навколо необхідності введення санкцій проти тих, хто відповідає за насильство, репресії та фальсифікацію результатів виборів. Документ наголошує — робота з додаткового розширення переліку осіб в межах вже наявних санкцій ЄС щодо Білорусі розпочнеться негайно.

При цьому європейські міністри дали високу оцінку роботі журналістів у важких умовах, що склалися, та засудили атаки білоруської влади на представників ЗМІ та їх затримання, включаючи громадян Євросоюзу.

"Міністри погодилися також повернутися до перегляду відносин між ЄС і Білоруссю під час наступної неформальної зустрічі в кінці серпня. В рамках цього перегляду, Європейський Союз розгляне питання, як збільшити підтримку для народу Білорусі, включаючи розширення контактів та фінансову підтримку для громадянського суспільства, додаткову підтримку незалежних медіа, розширення можливостей для студентів та академічної мобільності", - йдеться у повідомленні.

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Також європейські урядовці обмінялися інформацією щодо поточної ситуації у Лівані після руйнівного вибуху у Бейруті, щодо розвитку подій у Венесуелі та Болівії тощо.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають виступи громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися всією країною. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

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Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів під час виборів, і закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Фото: tut.by