Берлін вимагає безумовного звільнення затриманих у Білорусі

Німеччина вважає неприйнятним наступ на демократію і права людей в у Білорусі і вимагає від влади республіки звільнити затриманих протестувальників.

Про це заявив речник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами речника, події у Мінську та інших містах республіки, брутальне поводження з людьми, які виключно мирно висловлюють свою незгоду з результатами виборів, в Берліні вважають «абсолютно неприйнятними». Зокрема, канцлер Ангела Меркель жорстко засуджує це.

Німеччина вимагає безумовного і негайного звільнення всіх затриманих та забезпечення доступу до інформації, заявив представник уряду.

«Уряд стоїть на боці всіх, хто мирно висловлює свою думку», - підкреслив Зайберт.

Він зазначив, що глави МЗС країн ЄС під головуванням Німеччини будуть обговорювати 14 серпня ситуацію щодо Білорусі. Йтиметься, зокрема, про санкції проти всіх, хто є відповідальним за жорстоке поводження з людьми. ЄС має дати спільну відповідь, наголосив Зайберт.

Він нагадав, що ЄС не вважає демократичними ці вибори, які не відповідають мінімальним стандартам. Зайберт додав, що «Лукашенко не повинен прикрашати ситуацію».

На тлі масових протестів, що тривають у Білорусі, посол РБ у ФРН був запрошений в МЗС Німеччини для «термінової розмови».

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з останніми офіційними даними ЦВК, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,08% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,09%.

У Білорусі п'ятий день тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів.

Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили не менше 250 людей, є загиблі.

Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз перебуває в Литві.