Європарламентареві відмовили у в’їзді в Білорусь

Главі делегації Європарламенту у зв'язках із Білоруссю Роберту Бедроню було відмовлено у в’їзді на територію республіки.

Про це, як передає Укрінформ, повідомило в Telegram телеканал Белсат.

Бедронь мав прибути до Мінська 14 серпня з триденним візитом, але його не пустили в країну без тлумачення причин заборони.

Разом з євродепутатом мав приїхати його колега Пятрас Ауштрявичюс, доповідач Європарламенту щодо Білорусі. Вони планували на місці подивитися на ситуацію у країні та зустрітися як з представниками влади, так і затриманими протестувальниками, представниками НДО, незалежних ЗМІ тощо.

Як повідомлялося, в п'ятницю глави МЗС ЄС схвалив рішення щодо запровадження санкцій відносно низки білоруських посадовців. У ЄС вважають вибори в республіці недемократичними та нелегітимними.