У Білорусі на тлі протестів почали звільнятися силовики

Співробітники різних силових органів Білорусі почали публікувати в соцмережах пости про звільнення з роботи на тлі протестів після президентських виборів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Слідчий Брестського міжрайонного відділу Олександр заявив в Інстаграм, що звільнився, «тому що не зможе більше працювати, роблячи вигляд, що в країні нічого не відбувається» після виборів.

Ще один співробітник Слідчого комітету Ілля написав, що після 12 років служби «прийшов час зняти погони і зустріти зміни з гордо піднятою головою».

Також про звільнення заявила співробітниця білоруської міліції Дарія, так як їй «соромно за міліцію, мені соромно за ОМОН, з яким я стояла пліч-о-пліч на різних масових заходах».

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні підсумки виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі кілька днів тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Тихановська була змушена залишити Білорусь і зараз перебуває в Литві.

Фото: tut.by