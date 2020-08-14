Протести в Білорусі: МВС заявляє, що відпустили вже понад 2 тисячі затриманих

Більш як дві тисячі затриманих у Білорусі під час протестів після президентських виборів вже відпустили додому.

Як передає Укінформ, про це повідомляє TUT.by з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

«Більш як дві тисячі громадян уже відпустили додому. Цей процес триває безперервно, триває і зараз. Розуміємо, що не так швидко, як хотілося б. Ми робимо все можливе для вирішення ситуації, що склалася», - заявили в пресслужбі.

При цьому в МВС висловили занепокоєння проблемою "перенаповненості місць тримання затриманих".

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Повідомляється також, що проводиться перевірка за фактами "розміщення в мережі Інтернет матеріалів образливого характеру щодо співробітників міліції Гродненського регіону, а також у зв'язку з публікаціями погроз їх близьким".

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі п'ятий день тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Тихановська була змушена залишити Білорусь і зараз перебуває в Литві.

Фото: TUT.by