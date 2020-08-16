Україна у ПАРЄ ініціювала декларацію щодо Білорусі

Керівник постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи народний депутат (фракція партії "Слуга народу") Єлизавета Ясько ініціювала декларацію щодо подій у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це політик повідомила у Фейсбуці.

"Я ініціювала Білоруську декларацію – документ, де ми даємо оцінку подіям у сусідній країні і пропонуємо шлях виходу з ситуації, що склалася", - написала Ясько.

Вона зазначила, що декларацію підтримала більшість членів делегації України в ПАРЄ. Крім того, документ підписали іноземні партнери України, які потерпають за свободу і демократію в Білорусі, - це голови делегацій Естонії Марія Юферева-Скуратовскі, Латвії Інесе Лібіня-Егнере, Литви Альгірдас Буткевічюс та Великої Британії Роджер Гейл.

Ясько також навела текст Декларації українською мовою.

Зокрема, підписанти заявляють, що кампанія з виборів президента Республіки Білорусь, голосування 9 серпня та підрахунок голосів "не відповідають міжнародним виборчим стандартам, проводилися з масовими порушеннями прав і свобод громадян і не відображають вільного волевиявлення білоруського народу".

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У документі також засуджується застосування насильства до учасників мирних зібрань у білоруських містах.

Підписанти закликають владу Білорусі негайно звільнити всіх незаконно затриманих учасників мирних зібрань та наполягають на якнайшвидшому початку мирного діалогу між сторонами виборчого процесу.

У Декларації наголошується, що підписанти "вітатимуть проведення незалежного розслідування щодо неправомірного застосування сили проти учасників мирних зібрань; висловлюють готовність фасилітувати діалог між учасниками виборчого процесу та надати майданчик для таких переговорів".

У документі також застерігають Російську Федерацію від втручання у внутрішні справи Білорусі.

Як повідомлялося, в Білорусі після виборів президента 9 серпня розпочалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано понад 6 тисяч осіб, є загиблі.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів діючого главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

В Євросоюзі не визнали результати президентських виборів у Білорусі і вирішили почати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства щодо протестувальників.