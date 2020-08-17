Лондон не визнає результатів виборів у Білорусі

Уряд Великої Британії не визнає результатів президентських виборів у Білорусі, що відбулися 9 серпня.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві міністра МЗС Великої Британії Домініка Рааба.

«Світ спостерігав із жахом за насильством, яке влада Білорусі застосовувала для придушення мирних протестів, що розпочалися за фальшивими президентськими виборами. Велика Британія не визнає їхні результати», - заявив він.

Рааб закликав терміново провести незалежне розслідування через ОБСЄ щодо порушень на виборах, а також жахливих репресії, які послідували за ними.

«Велика Британія буде співпрацювати з нашими міжнародними партнерами для запровадження санкцій проти відповідальних (за застосування насилля проти протестувальників – ред.) та притягнення білоруської влади до відповідальності», - додав міністр.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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У Білорусі вже декілька днів тривають виступи громадян, які не згодні з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, що поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.