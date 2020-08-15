Штаб Тихановської проти перерахунку голосів на виборах в Білорусі

Штаб головної опонентки чинної влади Білорусі Світлани Тихановської виступає проти перерахунку голосів та проведення другого туру виборів.

Про це прессекретар Тихановської Ганна Красуліна заявила в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

Вона висловила впевненість у тому, що світова спільнота визнає Тіхановську законним президентом.

"Ні про який другий тур мови бути не може. Ні про який перерахунок голосів, а зараз ходять ідеї перерахувати, теж мови бути не може, тому що ми вже бачимо свідоцтва, фотографії спалених бюлетенів. Ми знаємо, що бюлетені знищені", - сказала вона.

Як повідомлялося, в Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

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Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів діючого главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.