У котельні Бреста знайшли залишки спалених бюлетенів - ЗМІ

Влада Білорусі знищує бюлетені з президентських виборів, що відбулися.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні опозиційного Telegram-каналу NEXTA Live.

Зокрема, зазначається, що влада розглядає можливість повторного підрахунку голосів і посилено готується до цього. В рамках підготовки до перерахунку деякі бюлетені було вирішено знищити Так, у котельні Бреста було виявлено залишки спалених бюлетенів.

Тому, як передбачається, влада повідомить про неможливість перерахунку і «продемонструє акуратно складені стопки бюлетенів, заповнених у виконкомах».

Як повідомлялося, в Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

Читайте також: Опозиція в Білорусі вимагає повторного підрахунку голосів

Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

Фото: NEXTA Live