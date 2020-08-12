У Вітебську визнали, що сфальшували виборчий протокол на користь Лукашенка

Керівник дільничної виборчої комісії у місті Вітебськ Сергій Питаленко підтвердив, що після перемоги Світлани Тихановської за підсумками голосування, комісія переписала протокол на користь діючого президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це Питаленко повідомив у коментарі Радіо Свобода. Як зазначається, голова Кастричницької районної адміністрації Вітебська Сергій Сташевський змусив членів комісії сфальшувати протокол результатів голосування. Читайте також: У Білорусі приземлився російський військовий спецборт - Flightradar На дільниці більшість виборців проголосувала за Світлану Тихановську, але на аудіозаписі видно, що голова адміністрації змушує переписати цифри на користь Лукашенка.