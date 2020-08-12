У Вітебську визнали, що сфальшували виборчий протокол на користь Лукашенка
Укрінформ
Керівник дільничної виборчої комісії у місті Вітебськ Сергій Питаленко підтвердив, що після перемоги Світлани Тихановської за підсумками голосування, комісія переписала протокол на користь діючого президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Як передає Укрінформ, про це Питаленко повідомив у коментарі Радіо Свобода.
Як зазначається, голова Кастричницької районної адміністрації Вітебська Сергій Сташевський змусив членів комісії сфальшувати протокол результатів голосування.
На дільниці більшість виборців проголосувала за Світлану Тихановську, але на аудіозаписі видно, що голова адміністрації змушує переписати цифри на користь Лукашенка.