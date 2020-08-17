Лукашенко припускає проведення виборів у Білорусі після ухвалення нової Конституції

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий провести нові президентські вибори в країні після ухвалення нової Конституції.

Як передає Укрінформ, про це він заявив під час зустрічі з протестувальниками на заводі «МЗКТ».

«Буде так, мужики. Нам потрібно ухвалити нову Конституцію, що ви хотіли і щоб навіть «альтернативники» не були проти. Ви її маєте прийняти на референдумі, тому що ми колишню Конституцію приймали на референдумі. І за новою Конституцією провести, якщо ви хочете, вибори і парламенту, і президента, і місцевих органів влади», - заявив Лукашенко.

Лукашенко во время встречи на МЗКТ заявил, что готов согласиться на новые выборы — но после принятия новой Конституции pic.twitter.com/vxqniICtNw — Лентач (@the_lentach) August 17, 2020

Він також додав, що президент не повинен приймати рішення під тиском.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже тиждень тривають протести громадян проти фальсифікації виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентської кампанії Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, щоб країна «заспокоїлася і ввійшла в нормальний ритм».

Лукашенко, своєю чергою, відмовився проводити нові вибори, заявивши, що протестувальники хочуть знищити Білорусь. За минулі вихідні він двічі провів телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. У Кремлі підтвердили, що Росія готова надати Білорусі військову допомогу.

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Міноборони Білорусі повідомило, що з 17 по 20 серпня Білорусь проведе ряд військових навчань поблизу міста Островець біля кордону з Литовською Республікою.