Депутати Європарламенту оголосили Лукашенка персоною нон-грата в ЄС

Депутати Європарламенту не визнають результати президентських виборів у Білорусі і вважають Олександра Лукашенка персоною нон-грата.

Про це йдеться у спільній заяві "Європейської народної партії" (EPP), "Прогресивного альянсу соціалістів і демократів" (S&D), партій "Зелені — Європейський вільний альянс" (Greens/EFA), "Відновлючи Європу" (Renew Europe) та "Європейські консерватори та реформісти" (ECR), передає Укрінформ.

«Президентські вибори 9 серпня не були ані вільними, ані справедливими, і звіти, які заслуговують на довіру, вказують на перемогу Світлани Тихановської. Тому ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і вважаємо його персоною нон-грата в Європейському союзі. Ми приєднуємося до білоруського народу в його вимозі до нових і вільних виборів під наглядом незалежних спостерігачів», — йдеться у заяві.

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Євродепутати засудили арешти та акти насильства і тортур проти мирних демонстрантів та закликали до всебічного розслідування цих злочинів.

«У зв’язку з цим ми нагадуємо Олександру Лукашенку про відповідальність. Ми рішуче засуджуємо придушення Інтернету і ЗМІ, блокади доріг і залякування журналістів з метою зупинити потік інформації про ситуацію в країні. Ми закликаємо до негайного звільнення всіх довільно затриманих і політичних в'язнів, затриманих до і під час виборчої кампанії», — йдеться у заяві.

Крім того, євродепутати закликали Росію утримуватися від будь-якого прихованого або відкритого втручання в ситуацію у Білорусі, а інститути ЄС і держави-члени пильно протидіяти будь-яким діям Росії у цьому напрямі.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають протести громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

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Учасниця президентської кампанії Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі в наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, щоб країна «заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм».