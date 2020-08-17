Берлін пропонує вирішити конфлікт у Білорусі шляхом діалогу за участю ОБСЄ

Німеччина вважає за необхідне негайно започаткувати внутрішньополітичний діалог між владою та громадськістю Білорусі за участю ОБСЄ.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це заявив речник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу в понеділок, 17 серпня, у Берліні.

За його словами, "для подолання цієї кризи потрібен національний діалог між урядом, опозицією та суспільством; важливу роль у цьому зв’язку могла б відіграти ОБСЄ з оцінкою результатів виборів". Проблема має бути вирішена всередині Білорусі, для цього логічним було б повернутися до "відправної точки" - виборів, уточнив офіційний представник.

У Німеччині вражені тим, як сотні тисяч білорусів мирно то гідно протестували протягом вихідних на вулицях багатьох міст за демократію та проти репресій владного апарату. "Ці люди мають знати, що Європа стоїть на їх боці і буде дуже уважно дивитися, як з ними будуть поводитися", - пообіцяв Зайберт. Він зауважив, що уряд ФРН і канцлер особисто наполягають на припиненні насильства проти мирних демонстрантів та безумовному звільненні політв’язнів. Інформація, що надходить з Білорусі, та свідчення людей, репортажі незалежних журналістів не залишають місця для сумнівів, де люди отримали такі ушкодження, додав Зайберт.

Що стосується погоджених днями санкцій ЄС проти відповідальних за насильство та фальсифікацію виборів у Білорусі, то їх запровадження залежить від подальших дій білоруської влади, сказав речник німецького уряду. Німеччина та ЄС, за його словами, не виключають, що санкції будуть розширені. Канцлер Ангела Меркель протягом вихідних провела телефонні консультації з цього питання з багатьма європейськими лідерами та головою Європейської ради, де ФРН наразі головує, сказав Зайбер і додав, що РЄ проведе в середу опівдні відеоконференцію щодо ситуації в Білорусі.

Що стосується контактів з Росією, то їх Зайберт не підтвердив.

У Берліні переконані, що вибори в Білорусі не були ні вільними, ні чесними, а результати голосування, представлені ЦВК, жодним чином не відповідають реальним настроям у країні, тому Європа наполягає на незалежній оцінці з боку міжнародної організації, якою є ОБСЄ, сказав речник уряду ФРН.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже тиждень тривають протести громадян проти фальсифікації виборів. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі в наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, щоб країна "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".