Глава Міноборони Естонії: У Путіна багато засобів впливу на Білорусь, крім відкритого втручання

Міністр оборони Естонії Юрі Луйк вважає, що у президента Росії Володимира Путіна достатньо засобів впливу на ситуацію в Білорусі, крім ризикованого відкритого втручання, і глава РФ задіє, в першу чергу, їх.

Як передає Укрінформ, про це Луйк сказав у неділю у ТВ-ефірі повідомляє в понеділок портал ERR.

«Я думаю, що Путін, у якого є достатньо засобів (впливу на) Білорусь, впливу на збройні сили Білорусі, безпеку Білорусі, спробує спочатку використати ці засоби», - сказав Луйк.

При цьому, на його думку, будь-які форми відкритого втручання у справи Білорусі «перетворять це з проблеми Лукашенка на проблему Путіна». Глава Міноборони Естонії також вважає, що занепокоєння президента РФ викликає страх перед кольоровими революціями: «Це панічний страх, що станеться кольорова революція, і вона якимось чином перекинеться на Росію; в тривалішій перспективі може призвести до того, що Путін почне думати, що робити, коли всі інші засоби використані».

Юрі Луйк зазначив, що президент Білорусі пробує втягнути Путіна в білоруську кризу. «Лукашенко відправив свої війська на західний кордон Білорусі, говорить про те, що Захід нападе і що все це величезна змова Заходу. Можливо, що в короткостроковій перспективі це не особливо спрацює з Москвою, але в тривалішій перспективі ми маємо бути напоготові», - додав міністр.

За його оцінкою, в Білорусі виникла ситуація, коли Лукашенко більше не може контролювати протести силою, але опозиція, яка не має лідерів, не може цим скористатися, тобто «влада в Білорусі, образно кажучи, валяється під ногами».

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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У Білорусі вже кілька днів тривають протести громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі в наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, щоб країна «заспокоїлася і ввійшла в нормальний ритм».

Лукашенко, у свою чергу, відмовився проводити нові вибори, заявивши, що протестувальники хочуть знищити Білорусь. За минулі вихідні він двічі провів телефонні переговори з Володимиром Путіним. У Кремлі підтвердили, що Росія готова надати Білорусі військову допомогу.

Наступного тижня Білорусь проведе військові навчання на кордоні з Польщею і Литвою.