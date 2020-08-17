ЗМІ повідомили про колону автозаків РФ без номерів, що прямують до кордону з Білоруссю

У неділю на російських дорогах не далеко від кордону з Білоруссю помітили декілька великих колон автозаків без номерів з людьми без розпізнавальних знаків.

Про це повідомляє низка російських та білоруських ЗМІ та телеграм-каналів.

Conflict Intelligence Team із посиланням на телеграм-канал Paris Burns повідомили про колону вантажівок із ґратами на вікнах, які рухалися від Санкт-Петербурга в бік кордону з Білоруссю.

На машинах відсутні будь-які маркування та номерні знаки.

Місце зйомки знаходиться за 400 кілометрів від кордону з Білоруссю, тому не можна бути впевненими, що це говорить про відправку особового складу Росгвардії до країни.

Ту ж колону автозаків без маркувань і номерів помітив читач "Фонтанки" на дорозі Санкт-Петербург-Псков. За його словами, в цілому назустріч йому проїхали близько 30-40 вантажівок і кілька військових позашляховиків.

Едут в Белоруссию? На дороге Петербург — Псков заметили колонну автозаков без номеров https://t.co/j1J9rbiUr3 pic.twitter.com/xAdjuTWiMx — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) August 16, 2020

Іншу колону, що рухалася в напрямку Білорусі з боку Москви по трасі Москва-Мінськ, помітили читачі "Медузи".

За твердженням авторів цього відео, у машинах колони, що рухалася з Москви, їдуть люди в чорній формі без розпізнавальних знаків.

На відео у твіті журналіста Василя Максимова присутні координати, які вказують на розв'язку на південь від Смоленська за 83 кілометри від кордону з Білоруссю.

Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9 — vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають виступи громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися всією країною. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів під час виборів, і закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.