Лукашенко заявляє, що домовився з Путіним про "всебічну допомогу"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним, і Росія при першому запиті "надасть всебічну допомогу у забезпеченні безпеки Білорусі у разі зовнішніх воєнних загроз".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на заяву Лукашенка в суботу на нараді в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони Білорусі.

«Коли йдеться про військову складову, у нас є договір з Російською Федерацією в рамках Союзної держави та ОДКБ. Саме ці моменти підходять під цей договір. Тому сьогодні з Президентом Росії у мене відбулася тривала, докладна розмова про ситуацію. Маю сказати, мене навіть трохи здивувало - абсолютно обізнаний з тим, що відбувається. І ми з ним (Володимиром Путіним - ред.) домовилися: при першому ж нашому запиті буде надано всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Республіки Білорусь», - відзначив Лукашенко.

Як повідомлялося, в суботу відбулася телефонна розмова Президента Білорусі Олександра Лукашенка з Президентом Росії Володимиром Путіним. На думку Лукашенка, проти Білорусі почалася агресія, організована з-за кордону.

У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів діючого главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головний суперник Світлана Тихановська - 10,09%.

В Євросоюзі не визнали результати президентських виборів в Білорусі і вирішили почати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства відносно протестувальників.