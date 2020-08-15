Лінкявічус назвав Лукашенка "колишнім президентом Білорусі"

Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічус назвав Олександра Лукашенка «колишнім президентом Білорусі» і розкритикував його звернення до російського президента Володимира Путіна.

Як передає Укрінформ, так глава МЗС Литви висловився у Tвітері.

«Колишній президент Білорусі зараз просить Путіна про допомогу. Проти кого? Проти власних людей, які несуть квіти на вулиці? Це дійсно велика закордонна змова - жити в паралельному світі з готовністю пожертвувати всім», - написав Лінкявічус.

Former president of #Belarus now asks Putin for help. Against whom? Against own people carrying flowers on the streets? It is really big foreign conspiracy to live in parallel world being ready to sacrifice everything. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 15, 2020

Як повідомлялося, в суботу, 15 серпня, Лукашенко заявив, що планує переговорити з Путіним, бо «ситуація в Білорусі містить елементи зовнішнього втручання» і є загрозливою також і для Росії.

«Захист сьогодні Білорусі - це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави, і приклад іншим. Якщо білоруси не витримають, покотиться ця хвиля туди», - заявив Лукашенко.

На думку Лукашенка, проти Білорусі почалась агресія, організована з-за кордону.

Згодом у пресслужбі Лукашенка проінформували, що він провів із Путіним телефонну розмову, в ході якої обговорив «ситуацію, яка складається всередині та навколо Білорусі».

У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

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Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

У Євросоюзі не визнали результатів президентських виборів у Білорусі та вирішили розпочати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства щодо протестувальників.