Лінкявічус назвав Лукашенка

Лінкявічус назвав Лукашенка "колишнім президентом Білорусі"

Укрінформ
Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічус назвав Олександра Лукашенка «колишнім президентом Білорусі» і розкритикував його звернення до російського президента Володимира Путіна.

Як передає Укрінформ, так глава МЗС Литви висловився у Tвітері.

«Колишній президент Білорусі зараз просить Путіна про допомогу. Проти кого? Проти власних людей, які несуть квіти на вулиці? Це дійсно велика закордонна змова - жити в паралельному світі з готовністю пожертвувати всім», - написав Лінкявічус.

Як повідомлялося, в суботу, 15 серпня, Лукашенко заявив, що планує переговорити з Путіним, бо «ситуація в Білорусі містить елементи зовнішнього втручання» і є загрозливою також і для Росії.

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«Захист сьогодні Білорусі - це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави, і приклад іншим. Якщо білоруси не витримають, покотиться ця хвиля туди», - заявив Лукашенко.

На думку Лукашенка, проти Білорусі почалась агресія, організована з-за кордону.

Згодом у пресслужбі Лукашенка проінформували, що він провів із Путіним телефонну розмову, в ході якої обговорив «ситуацію, яка складається всередині та навколо Білорусі».

У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

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Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

У Євросоюзі не визнали результатів президентських виборів у Білорусі та вирішили розпочати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства щодо протестувальників.

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