Лукашенко: Нам не потрібні ніякі закордонні посередники

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародних посередників для урегулювання ситуації в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на заяву Лукашенка на нараді в Центрі стратегічного управління в Міноборони Білорусі.

«У нас є нормальний уряд, створений за Конституцією. Нам не потрібні ніякі закордонні уряди, ніякі посередники. Мені здається, що, не ображаючи керівництво цих республік, я хочу сказати: ви у себе порядок наведіть. Ніякий уряд ні за кордоном, де б то не було, нам не потрібен, і керувати він країною не буде ніколи. Невже історію не вивчали?», - заявив білоруський президент.

Як повідомлялося, раніше президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі у спільній заяві заявили про готовність виступити як посередники для урегулювання кризи у Білорусі.

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А Євросоюз окремо заявив, що надасть білоруській владі пропозицію про підтримку ЄС у налагоджуванні та полегшенні діалогу.

Водночас Лукашенко в суботу, 15 серпня, провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, заявивши перед тим, що потрібно спільно захистити Білорусь і Союзну державу від «зовнішньої агресії».

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У Білорусі після виборів президента 9 серпня розпочалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 людей, є загиблі.

Останніми днями до протестувальників приєднуються співробітники заводів, лікарень і підприємств, які організовують пікети і страйки.

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Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів діючого главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.