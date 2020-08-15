Лукашенко поговорив із Путіним

Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним з приводу ситуації всередині і навколо Республіки Білорусь.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на прес-службу глави білоруської держави.

«Президенти обговорили ситуацію, яка складається всередині та навколо Республіки Білорусь», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше в суботу, 15 серпня, Лукашенко висловив намір обговорити ситуацію в країні з президентом РФ Путіним, оскільки вважає її «загрозою Союзній державі».

У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше ніж 250 осіб, є загиблі.

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Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів діючого главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головний суперник Світлана Тихановська - 10,09%.