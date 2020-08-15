Країни Балтії закликають владу Білорусі провести нові вибори

Глави урядів Естонії, Латвії та Литви виступили в суботу із спільним закликом до влади Білорусі провести нові та вільні вибори президента.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє EER із посиланням на заяву, розміщену на сайті естонського уряду.

Прем'єр-міністри Естонії Юрі Ратас, Латвії Кріш'яніс Каріньш і Литви Саулюс Скверняліс висловили занепокоєння щодо насильницького придушення мирних протестів і політичних репресій влади проти опозиції після білоруських президентських виборів, які не були ані вільними, ані чесними.

Вони закликають білоруську владу припинити насильство стосовно мирних демонстрантів, звільнити всіх політичних в'язнів і тих, хто був затриманий під час протестів. Прем'єр-міністри закликають Республіку Білорусь провести вільні і чесні президентські вибори, забезпечивши прозорість процедур та участь міжнародних спостерігачів.

Крім того, глави урядів країн Балтії закликали ЄС знайти можливості запровадити санкції проти посадових осіб Білорусі, відповідальних за застосування насильства. І звернули увагу на те, що ЄС варто знайти шляхи та способи «надати більшу підтримку білоруському громадянському суспільству, оскільки білоруси заслуговують жити у відкритому і вільному суспільстві».

Як повідомлялося, в Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

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Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів діючого главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

Фото: пресслужба уряду Естонії