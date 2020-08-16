Лукашенко вдруге за вихідні поговорив із Путіним: РФ обіцяє підтримку

Президент Білорусі Олександр Лукашенко та його російський колега Володимир Путін обговорили телефоном ситуацію у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція БЕЛТА.

Президент РФ висловив своє бачення обстановки, що складається у Білорусі.

Очільники держав провели консультації з усіх питань. Лідери країн ще раз підтвердили домовленість, що в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз реагуватимуть спільно відповідно до положень, передбачених Договором про колективну безпеку.

Як повідомлялося, президенти зазначених держав спілкувалися по телефону 15 серпня. Після цього Лукашенко на нараді в Центрі стратегічного управління в Міноборони країни розповів про домовленості з російським колегою: при першому ж запиті Росія надасть всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано понад 6 тис. осіб, є загиблі.